WhoScored представил команду месяца АПЛ по итогам октября

Авторитетный интернет-портал WhoScored опубликовал символическую сборную английской Премьер-лиги по итогам октября. Наибольшее представительство получил лондонский «Тоттенхэм», лидирующий в чемпионате Англии по футболу. В представляемую команду вошли три футболиста «шпор».

Вратарь: Гульельмо Викарио («Тоттенхэм»).

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Итан Пиннок («Брентфорд»), Виталий Миколенко («Эвертон»).

Полузащитники: Доминик Собослаи («Ливерпуль»), Деклан Райс («Арсенал»), Дуглас Луис («Астон Вилла»).

Нападающие: Брайан Мбемо («Брентфорд»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Дуайт Макнил («Эвертон»).

Ранее главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался об успехах нападающего Николаса Джексона после первых трёх месяцев игры за лондонский клуб.