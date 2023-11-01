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«Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу» интересен защитник «Галатасарая» Боэ

«Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу» интересен защитник «Галатасарая» Боэ
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Правый защитник «Галатасарая» Саша Боэ в зимнее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает Sporx.

По информации источника, выступление французского игрока обороны в текущем сезоне заинтересовало такие английские клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Брайтон» и «Бёрнли». Руководство «Галатасарая» будет готово расстаться со своим футболистом только летом и за внушительную сумму.

Боэ выступает за «Галатасарай» с 2021 года. В текущем сезоне защитник провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с турецким клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 17 млн.

Ранее сообщалось о возможном возвращении в «Манчестер Юнайтед» испанского голкипера Давида де Хеа.

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