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«Зенит» интересуется бразильским полузащитником «Сан-Паулу» Нестором

«Зенит» интересуется бразильским полузащитником «Сан-Паулу» Нестором
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Питерский «Зенит» интересуется 23-летним бразильским полузащитником «Сан-Паулу» Родриго Нестором, сообщает Trivela.

Бразильский клуб хочет получить за трансфер Нестора от € 10 млн до € 12 млн. Кроме российской команды, футболистом интересуются испанский «Бетис» и итальянское «Торино».

Родриго является воспитанником «Сан-Паулу». Был переведён в основной состав команды зимой 2020 года. За три сезона бразилец, по информации Transfermarkt, поднял свою рыночную стоимость с € 300 тыс. до € 7 млн.

В нынешнем сезоне сыграл за команду в 53 матчах во всех турнирах, где забил два мяча и отдал восемь результативных передач.

На данный момент после 30 сыгранных матчей в бразильской Серии А «Сан-Паулу» располагается на 11-й строчке с 39 очками. Лидером чемпионата является «Ботафого» с 59 очками.

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