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Представитель Дугласа Сантоса: уход из «Зенита» зимой? Такая возможность есть у каждого

Представитель Дугласа Сантоса: уход из «Зенита» зимой? Такая возможность есть у каждого
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Тьяго Фрейтас, представитель защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал, есть ли вероятность, что бразилец покинет санкт-петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

«Уход зимой? Каждое трансферное окно многие клубы спрашивают нас о Дугласе, но он всё ещё выбирает решение оставаться в «Зените». Однако возможность перехода в другой клуб существует для любого игрока», — приводит слова Фрейтаса Sport24.

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Дуглас Сантос провёл 13 матчей в составе «Зенита», в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Кроме того, на счету бразильца четыре матча в Фонбет Кубке России — без результативных действий. Контракт Сантоса с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 18 млн.

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