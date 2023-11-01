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Абаскаль не исключил, что «Спартак» отдаст Мелёшина в аренду зимой

Абаскаль не исключил, что «Спартак» отдаст Мелёшина в аренду зимой
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о перспективах форварда московской команды Павла Мелёшина.

Мы постоянно обсуждаем молодёжь с Эшуортом, с Ребровым. Именно поэтому было принято решение по Зорину. Если у тебя нет игрового времени, нужно отправляться туда, где эта возможность будет. В возрасте 18 лет самое важное — играть. Иначе не будет прогресса. Особенно если мы говорим о форварде, который живёт голами. Выпусти его на пять минут — он ничего не успеет, а потом впадёт в депрессию. Мелёшин с нами до конца года как минимум, а дальше посмотрим», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В текущем сезоне Мелёшин провёл за «Спартак» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

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