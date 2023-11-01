Абаскаль: если ты надеваешь футболку «Спартака», ты должен нести её с честью

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором его команда дома уступила «Краснодару» (2:3), заявил, что если ты надеваешь футболку клуба, то ты должен нести её с честью.

«Болельщикам я всегда благодарен. Я перед матчами по телевизору в офисе всегда вижу, как люди заполняют стадион, идут на матч. Неважно, что за игра — это не имеет значения. Если ты надеваешь футболку «Спартака», ты должен с честью её нести», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После шести сыгранных матчей в Кубке России «Краснодар» располагается на второй строчке с 11 очками. «Спартак» стал победителем группы D, набрав 12 очков.