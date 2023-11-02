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Агкацев: звёздная болезнь Кокшарова после дубля «Спартаку»? Буду держать его в руках

Агкацев: звёздная болезнь Кокшарова после дубля «Спартаку»? Буду держать его в руках
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением о 18-летнем нападающем «быков» Александре Кокшарове.

«Это большой талант. Он хорошо себя проявляет на тренировках, играх. Уже сегодня он показывает, что он готов. Звёздная болезнь после дубля «Спартаку»? Я ему не дам, буду его держать в руках. Он хороший парень, мы с ним хорошо общаемся. Усердно работает. Поймать звезду — вообще не про него. Мы рядом, поддерживаем его, всегда с ним», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Вчера, 1 ноября, «Краснодар» сыграл с московским «Спартаком». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой «быков» со счётом 3:2. Кокшаров оформил дубль.

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