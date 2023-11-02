Вратарь «Краснодара» Агкацев: старая травма даёт знать о себе каждую игру

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что старая травма даёт знать о себе каждый матч.

«Это старая травма. Это беспокоило меня все сборы. Сейчас тоже это даёт о себе знать каждую игру. В том моменте, когда я выбил, почувствовал болезненные ощущения, поэтому позвал врачей. Вроде ничего серьёзного. В Краснодаре будем смотреть», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Краснодарский клуб набрал 28 очков после 13 проведённых матчей в РПЛ. Южане возглавляют таблицу чемпионата. Ближайшим преследователем «быков» является санкт-петербургский «Зенит». У подопечных Сергея Семака 26 очков.

Вчера, 1 ноября, «Краснодар» сыграл с московским «Спартаком». Встреча прошла в рамках 6-го тура группы D Пути РПЛ Фонбет Кубка России и завершилась победой «быков» со счётом 3:2.