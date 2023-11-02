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Луис Суарес присоединится к Месси в «Интер Майами» в следующем году

Луис Суарес присоединится к Месси в «Интер Майами» в следующем году
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Нападающий бразильского «Гремио» Луис Суарес присоединится к близкому другу Лионелю Месси в «Интер Майами» в следующем году, сообщает El Pais.

Уругвайский нападающий покинет свой нынешний клуб по окончании бразильской Серии А в декабре. После этого он готов воссоединиться с бывшими товарищами по команде «Барселоны» Лионелем Месси, Серхио Бускетсом и Жорди Альбой в американском клубе «Интер Майами».

Сообщается, что Суарес обменялся электронными письмами с представителями «Интер Майами», и первоначально ему предложат однолетний контракт. Кроме того, контракт может быть продлён в зависимости от обстоятельств. Ожидается, что звёздный игрок, которому в январе исполнится 37 лет, отправится в Майами в декабре после того, как станет свободным агентом.

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