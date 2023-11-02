Бородюк: ЦСКА остро нуждается в трансферах, а в «Спартаке» каждый раз скандалы

Бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Александр Бородюк поделился впечатлениями о выступлении московских клубов.

«Думаю, московские команды подтянутся. ЦСКА остро нуждается в трансферах. У «Спартака» хорошо подобрана команда, но не знаю, что у них там всё время происходит, — каждый раз какие-то скандалы.

Что касается «Динамо», то руководство клуба делает всё: стадион, инфраструктура, работа с болельщиками и ветеранами, финансирование. Здесь должны быть определённые требования к футболистам — три или четыре игрока должны быть с характером. В футболе есть такое понятие, как «играть через не могу». Когда «Динамо» научится вырывать матчи за счёт характера, то будет всерьёз претендовать на титулы», — заявил Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.