Кубок России, 2 ноября: расписание матчей игрового дня

Сегодня, 2 ноября, состоятся несколько матчей групповой стадии Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024 и встреча 1/8 финала Пути регионов. Представляем вашему вниманию расписание матчей игрового дня.

2 ноября, Фонбет Кубок России, Путь РПЛ, групповой этап

18:30 мск. ПФК ЦСКА — «Оренбург»

20:45 мск. «Динамо» — «Пари Нижний Новгород»

20:45 мск. «Ростов» — «Урал»

1 ноября, Фонбет Кубок России, Путь регионов, 1/8 финала

16:00 мск. «Акрон» — «Волгарь»

Напомним, в финале Кубка России сезона-2022/2023 встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.