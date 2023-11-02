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«Акрон» — «Волгарь», прямая онлайн-трансляция матча Кубка России, 2 ноября 2023, где смотреть

Огненные матчи в Кубке России! Играют ЦСКА, «Динамо», «Пари НН» и «Ростов». LIVE
«Чемпионат»
Кубок России — Лайв
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Турнирная интрига по-прежнему присутствует.

Сегодня, 2 ноября, состоятся четыре встречи Фонбет Кубка России. В Пути регионов встретятся «Акрон» и «Волгарь», а на групповом этапе ЦСКА примет «Оренбург», «Пари НН» приедет в гости к «Динамо», а «Ростов» сыграет с «Уралом».

Fonbet Кубок России . 1/8 финала
02 ноября 2023, четверг. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Волгарь
Астрахань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Акрон» наделал шуму в прошлом розыгрыше Кубка России, поочередно выбросив не один клуб РПЛ. Так что теперь от команды вполне резонно ждать новых подвигов. Но для этого нужно не оступиться с «Волгарём» – нас ждёт заруба лидера и аутсайдера Первой лиги. Кажется, всё понятно без слов. Особенно если учесть, что в последних двух встречах тольяттинцы накидали астраханцам восемь голов.

Fonbet Кубок России . Группа A
02 ноября 2023, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот где интрига в матче номинальная. Победитель возглавит группу А – только и всего. Ничего ЦСКА и «Оренбургу» уже не угрожает, команды могут сыграть в своё удовольствие. Правда, для гостей ничего приятного в данной встрече нет: им бы отомстить за 0:6 в первом круге. Получится ли?

Fonbet Кубок России . Группа D
02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Пари НН» досрочно вылетел из Кубка России, так что встреча с «Динамо» для команды Сергея Юрана не имеет никакого значения. Зато динамовцам, чтобы выйти в верхнюю сетку плей-офф, нужно обязательно побеждать, ведь «Краснодар» вчера обыграл «Спартак» (3:2) в Москве.

Fonbet Кубок России . Группа B
02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А в этой паре интрига жива! Прямо сейчас, несмотря на равенство очков, в верхнюю сетку плей-офф отправляется «Урал» – из-за успеха в игре с «Ростовом» в первом круге (1:0). Так что команду Виктора Гончаренко устраивают два результата, а дончане должны играть только на победу. Или отправятся вниз – к менее статусным соперникам. Но не сказать, что это очень плохо.

Как закончились главные матчи вчерашнего игрового дня:
«Локо» прекрасен! Разорвали «Рубин» за тайм и отправились в верхнюю сетку Кубка России «Локо» прекрасен! Разорвали «Рубин» за тайм и отправились в верхнюю сетку Кубка России
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