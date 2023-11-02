Бородюк: президент ФИФА посмотрел на нас и спросил: «Как они могли выиграть Олимпиаду?»

Олимпийский чемпион 1988 года, бывший нападающий «Динамо» и сборной СССР Александр Бородюк поделился воспоминаниями о праздновании победы на Олимпийских играх. Он рассказал, что победу на Олимпиаде сборная России праздновала на корабле.

«Мы были на корабле всей командой. Капитан тоже поздравлял нас. Тем более корабль был пришвартован. Просто прекрасно отметили и поздравили друг друга с победой. Когда Авеланж (президент ФИФА) вручал нам золотые медали на следующий день после победы, он на нас посмотрел и спросил: «Как эта команда могла выиграть?» — сказал Бородюк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Полностью эксклюзивное интервью Александра Бородюка читайте на «Чемпионате»: