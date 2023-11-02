Защитник «Локомотива» Тикнизян расписался с телеведущей Яной Ромашкиной

Футболист московского «Локомотива» Наир Тикнизян и телеведущая Яна Ромашкина узаконили отношения, сообщила новоиспечённая супруга игрока железнодорожников в социальных сетях.

Предложение Тикнизян сделал после матча 9-го тура РПЛ, в котором его «Локомотив» обыграл «Зенит» в Санкт-Петербурге — 2:1. Победный гол тогда забил именно защитник железнодорожников. Предложение футболист сделал на Останкинской телебашне на следующий день после этой игры.

Тикнизян — уроженец Санкт-Петербурга и воспитанник системы московского ЦСКА. К «Локомотиву» футболист присоединился летом 2021 года. В нынешнем сезоне Наир Тикнизян провёл 12 матчей в рамках РПЛ, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Фото: Соцсети Яны Ромашкиной

Фото: Соцсети Яны Ромашкиной

«Локомотив» после 13 туров занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Михаила Галактионова сыграет со «Спартаком». Встреча пройдёт на «РЖД Арене» 5 ноября, начало — в 19:30.