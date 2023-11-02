Семак: у «Балтики» хватает обоймы, чтобы играть на два фронта

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей игре своей команды. В 14-м туре РПЛ петербуржцы на выезде встретятся с «Балтикой».

«Обоймы у «Балтики» достаточно, чтобы играть на два фронта. Что касается чемпионата, команда прекрасно играет дома. В этом смысле она одна из лучших в лиге. В выездных матчах есть проблемы с результатами, прежде всего, но они тоже придут. Качество игры позволяет рассчитывать на набор очков, команда очень крепкая, дисциплинированная. Думаю, всё у них будет хорошо.

Конечно, чувствуется рука Сергея Игнашевича. Как это может не чувствоваться! Команда вышла в РПЛ, смотрится очень прилично в каждой игре, независимо от уровня соперника. Хорошо готовы функционально, очень много бегают, хорошо и агрессивно играют в позиционной обороне. Так что, конечно, виден почерк главного тренера. Думаю, он прекрасно справляется со своими обязанностями», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Матч «Балтики» и «Зенита» состоится в субботу, 4 ноября. Начало игры в 19:00 мск.