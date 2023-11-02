Семак — о предстоящем матче с «Балтикой»: кто-то из игроков готов лучше, кто-то хуже

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о готовности футболистов своей команды к выездному матчу 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой».

«У всех разное состояние. Такого не может быть, что все одинаково готовы. Кто-то лучше, кто-то хуже. В принципе, все готовы играть, за исключением тех, кто в последнее время не тренируется с командой. Это я имею в виду Васильева и Марио Фернандеса. Остальные все будут готовиться», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Матч «Балтики» и «Зенита» состоится в субботу, 4 ноября. Начало игры в 19:00 мск. На данный момент подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» — два балла.