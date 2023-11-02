«Реал» объявил о продлении контракта с Родриго до 2028 года

Бразильский вингер мадридского «Реала» Родриго Гоэс пролонгировал трудовое соглашение с клубом до 2028 года. Сумма отступных, указанная в новом контракте футболиста — € 1 млрд.

Фото: realmadrid.com

В текущем сезоне бразилец принял участие в 16 матчах мадридцев во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Родриго забивает в ворота «Атлетика» в матче 1-го тура Ла Лиги-2023/2024:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

22-летний Родриго перешёл в «Реал» в 2019 году. В минувшем сезоне бразильский нападающий в 59 матчах забил 19 голов и отдал 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 100 млн. Предыдущее соглашение бразильца с мадридским клубом было рассчитано до конца июня 2025 года.

Ранее сообщалось о продлении сотрудничества с «Реалом» ещё одного бразильского вингера — Винисиуса Жуниора.