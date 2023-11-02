Защитник «Краснодара» Оласа рассказал о сложностях с жизнью в России

Игрок «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что иногда тяжело переносит дальние поездки по России, но это не должно служить оправданием для команды.

«У нас уходит много времени на то, чтобы добираться на гостевые матчи. Сначала едем на автобусе до другого города, где работает аэропорт, а потом летим на самолете. Это что-то новое для меня. Иногда становится немного тяжеловато, в Москву мы ехали в общей сложности 12 часов, другого варианта нет. Мы уже привыкли, и это не должно быть оправданием для нас. Во время поездок я смотрю сериалы или разговариваю с одноклубниками», — приводит слова Оласы «РИА Новости Спорт».

Напомним, что ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Оласа перешёл в «Краснодар» из испанского «Вальядолида» в летнее трансферное окно. После 13 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.