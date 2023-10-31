Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал об адаптации в клубе

Футболист «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что уже полностью адаптировался в команде и счастлив выступать за «быков».

«Прекрасно себя чувствую в России. В «Краснодаре» меня отлично приняли, счастлив, что играю тут. Я уже полностью адаптировался, несмотря на то что здесь совершенно другая культура. Я очень благодарен «Краснодару» за предоставленные возможности. Город мне нравится. Что касается любимых мест в Краснодаре, то не так часто выхожу куда-то. Сейчас я больше сосредоточен на тренировках, чтобы помочь команде выигрывать», — приводит слова Оласы «РИА Новости».

Оласа перешёл в «Краснодар» из испанского «Вальядолида» в летнее трансферное окно. После 13 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.