Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Болонья — Эллас Верона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал об адаптации в клубе

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал об адаптации в клубе
Комментарии

Футболист «Краснодара» Лукас Оласа заявил, что уже полностью адаптировался в команде и счастлив выступать за «быков».

«Прекрасно себя чувствую в России. В «Краснодаре» меня отлично приняли, счастлив, что играю тут. Я уже полностью адаптировался, несмотря на то что здесь совершенно другая культура. Я очень благодарен «Краснодару» за предоставленные возможности. Город мне нравится. Что касается любимых мест в Краснодаре, то не так часто выхожу куда-то. Сейчас я больше сосредоточен на тренировках, чтобы помочь команде выигрывать», — приводит слова Оласы «РИА Новости».

Оласа перешёл в «Краснодар» из испанского «Вальядолида» в летнее трансферное окно. После 13 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, опережая идущий вторым «Зенит» на два очка.

Материалы по теме
Защитник «Краснодара» Оласа: ЦСКА не заслуживал победы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android