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Константин Зырянов высказался о судействе в российском футболе

Константин Зырянов высказался о судействе в российском футболе
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Экс-полузащитник «Зенита», а ныне главный тренер «Черноморца» Константин Зырянов поделился мнением о судействе в российском футболе.

«Я же не знаю, критиковал Алаев какие-то конкретные моменты и судей или судейство. Я думаю, там есть компетентные люди. Есть судейский комитет. Есть руководитель судейского корпуса. Пусть они разбираются и смотрят. У меня есть несколько скриншотов моментов, где в нашем чемпионате, в нашей игре в момент передачи — офсайд в три-четыре метра, который в принципе невозможно не увидеть. Но судья пропускает такие моменты и даёт играть. Некомпетентность или предвзятость — не мне уж разбирать. Пусть специальные люди в судейском корпусе разбираются», — сказал Зырянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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