Врач ЦСКА Безуглов: у Мендеса и Кучаева небольшое недомогание, а Мухин улетает в субботу

Главный врач московского ЦСКА Эдуард Беузглов перед матчем 6-го тура Фонбет Кубка России с «Оренбургом» рассказал о травмированных футболистах армейцев.

«Сегодня в игре с футбольным клубом «Оренбург» недоступными для тренерского штаба по медицинским показаниям будут Игорь Дивеев, Кирилл Глебов, Максим Мухин, Константин Кучаев и Виктор Мендес.

У Мендеса и Кучаева небольшое недомогание, они завтра должны приступить к тренировкам в общей группе. Мухин в субботу улетает на операцию, которая будет проведена в понедельник», — приводит слова Безуглова пресс-служба клуба.

После пяти туров группового этапа Пути РПЛ Кубка России ЦСКА набрал восемь очков и располагается на втором месте группы А. «Оренбург» за аналогичное количество игр набрал 11 очков и занимает первое место в таблице.