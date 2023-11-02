Президент «Урала» рассказал, когда Влут сможет выйти на поле
Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о сроках восстановления нидерландского форварда команды Рая Влута.
«Он тренируется. Сейчас ещё не в общей группе, но тренируется.
Мы думаем, что, может быть, к зимней паузе проведёт одну или две игры. Пока ему тяжело», — приводит слова Иванова «Спорт день за днём».
Напомним, весной этого года нападающий Влут перенёс операцию на пяточной кости.
Рай присоединился к екатеринбургской команде осенью 2022 года из «Астаны» по информации Transfermarkt за € 250 тыс. В прошлом сезоне форвард сыграл за «Урал» в 27 матчах во всех турнирах, где забил семь мячей.
На данный момент уральцы после 13 сыгранных матчей в МИР РПЛ располагаются на десятой позиции с 16 очками.
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