Бессмертный — о дебюте в РПЛ: сказали разминаться, а уже через 30 секунд я вышел на поле

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал об играх за вторую команду москвичей, а также поделился воспоминаниями о дебюте за основной состав бело-голубых.

«Насколько тяжело переключаться между играми основой команды «Динамо» и второй? Вовсе не тяжело. Когда отправляют на матчи второй команды, то с удовольствием принимаю в них участие, выкладываюсь по полной и помогаю ей выполнять свои задачи. Игровая практика – это всегда полезно.

Дебют в основе в первом кубковом матче с «Пари НН» в июле? Конечно, для меня это памятная игра. Я впервые сыграл на таком стадионе при большом количестве болельщиков. Эмоции зашкаливали. Жаль, что тогда не удалось победить, но ничего – должны исправить это в четверг.

Сильно ли нервничал во время дебюта в РПЛ с «Зенитом»? Честно говоря, даже не успел ничего понять. Мне сказали идти разминаться, а уже через 30 секунд я вышел на поле. Так что вообще не нервничал. Отыграл эти несколько минут, а потом были очень крутые эмоции от победы», — сказал Бессмертный в интервью пресс-службе клуба.