Тренер сборной Испании дал показания в суде по делу о поцелуе Рубиалесом Дженни Эрмосо

Сегодня, 2 ноября, главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прибыл в суд для того, чтобы дать показания по делу экс-главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, поцеловавшего футболистку «Фурии Рохи» Дженнифер Эрмосо после победы испанок на минувшем чемпионате мира среди женщин. Об этом информирует Marca.

Сообщается, что де ла Фуэнте прибыл в суд в статусе свидетеля. В ходе судебного заседания 62-летний специалист заявил, что ему не было известно о том, что Рубиалес и люди из его окружения оказывали давление на Эрмосо с целью того, чтобы она не придавала ситуации с поцелуем скандальный окрас. Кроме того, де ла Фуэнте заявил, что он не знал о том, что психологическое давление также оказывалось на руководительницу пресс-службы сборной Испании Патрисию Перес, которую после указанного инцидента вынудили опубликовать заявление от имени Эрмосо, оправдывающее поведение Рубиалеса.