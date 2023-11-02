Защитник «Милана» Калюлю перенёс операцию и пропустит четыре месяца

Французский защитник итальянского «Милана» Пьер Калюлю успешно перенёс операцию и пропустит четыре месяца.

««Милан» может подтвердить, что Пьер Калюлю перенёс сегодня операцию по восстановлению полного разрыва сухожилия левой прямой мышцы бедра.

Операция, которую провёл в Финляндии профессор Лассе Лемпайнен в присутствии руководителя медицинской бригады «Милана» Стефано Маццони, прошла с полным успехом.

Ожидаемое время его восстановления оценивается примерно в четыре месяца», — сообщает пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне француз сыграл за миланцев в пяти играх во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился.

На данный момент «Милан» после десяти сыгранных матчей в итальянской Серии А находится на третьей позиции с 22 баллами.