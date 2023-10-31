Пиоли может быть уволен, если «Милан» не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов

Наставник «Милана» Стефано Пиоли может покинуть пост главного тренера итальянской команды. Об этом сообщает La Repubblica.

По информации источника, будущее специалиста напрямую зависит от попадания в плей-офф Лиги чемпионов текущего сезона. Владельцы «Милана» поставили Пиоли ультиматум, в соответствии с которым одного лишь попадания в топ-4 Серии А будет недостаточно.

Напомним, после трёх туров группового этапа «Милан» занимает в своей группе последнее место, набрав два очка и ни разу не забив. В квартете с «россонери» выступают «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл».

На данный момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 22 очка после 10 туров. Отставание от лидирующего «Интера» — три очка.