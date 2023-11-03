У Эрика тен Хага самый большой процент побед в «МЮ» после ухода Фергюсона

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг является лучшим тренером английской команды по проценту выигранных матчей после ухода сэра Алекса Фергюсона, сообщает Manchester Evening News. Нидерландский специалист победил в 62,34% матчей у руля манкунианцев.

Полный рейтинг тренеров «Манчестер Юнайтед» по проценту побед после ухода Алекса Фергюсона:

1. Эрик тен Хаг — 77 матчей, 62, 34% побед;

2. Жозе Моуринью – 144 матча, 58,33% побед;

3. Уле-Гуннар Сульшер – 168 матчей, 54,17% побед;

4. Дэвид Мойес – 51 матч, 52,94% побед;

5. Луи ван Гал – 103 матча, 52,43% побед;

6. Ральф Рангник – 29 матчей, 37,93% побед.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков после 10 туров. В Лиге чемпионов команда дважды проиграла: «Баварии» (3:4) и «Галатасараю» (2:3).