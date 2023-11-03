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Роберто Манчини: Саудовская Аравия организует фантастический чемпионат мира

Роберто Манчини: Саудовская Аравия организует фантастический чемпионат мира
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Главный тренер сборной Саудовской Аравии Роберто Манчини прокомментировал новость о том, что эта страна осталась единственным претендентом на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году.

«Это будет прекрасная возможность для всех. Мы говорим об историческом событии в мире футбола, почти невероятном. Безусловно, за эти десять лет Саудовская Аравия фантастически всё организует для проведения чемпионата мира. У этой страны есть ресурсы для того, чтобы сделать это», — приводит слова Манчини ITASportPress со ссылкой на Calciosaudita.it.

Напомним, ранее Футбольная федерация Австралии заявила, что она приняла решение не подавать заявку на проведение чемпионата мира — 2034.

Манчини возглавил сборную Саудовской Аравии минувшим летом. По информации СМИ, итальянский тренер подписал контракт сроком до 2026 года, а зарплата по этому соглашению составляет € 20 млн в год.

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