Симеоне прокомментировал 21-е место Гризманна в номинации на «Золотой мяч»

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о 21-м месте в номинации на «Золотой мяч» нападающего матрасников Антуана Гризманна.

«Я являюсь частью роста Антуана, поэтому все, что я скажу, покажется мне нелепым. Он выдающийся игрок, он доказывал это на протяжении многих лет, особенно последних, пусть каждый говорит, что хочет, потому что это не изменится», — приводит слова Семионе MundoDeportivo.

Церемония вручения «Золотого мяча» прошла 30 октября в парижском театре Шатле. Награду выиграл вингер «Интер Майами» Леонель Месси. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и замыкает тройку нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе.

В прошлом сезоне Гризманн сыграл 48 матчей, забил 16 мячей и отдал 19 голевых передач. В нынешнем 32-летний француз провёл уже 13 игр и отметился 9 мячами.

Вместе с «Атлетико» Гризманн в сезоне-2022/2023 занял третье место в Ла Лиге, в Кубке Испании дошел до 1/4 финала Кубка Испании и занял последнее четвёртое место в Лиге чемпионов. Со сборной Франции нападающий дошёл до финала Чемпионата мира 2022 в Катаре.

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