«Лас-Пальмас» — «Атлетико». Гризманн и Мората потеснят «Реал»

3 ноября состоится матч 12-го тура Примеры «Лас-Пальмас» — «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 1.70. Успех «Лас-Пальмаса» оценён в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Атлетико» 3 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Лас-Пальмас» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.66. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» — «Атлетико» (03.11.2023)

3 ноября состоится игра, которая откроет программу 12-го тура Примеры. На стадионе «Гран Канария» «Лас-Пальмас» примет мадридский «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних шести турах в чемпионате Испании «Лас-Пальмас» уступил «Реалу» (0:2) и «Райо Вальекано» (0:1), а победил «Гранаду» (1:0), «Сельту» (2:1), «Вильярреал» (2:1) и «Альмерию» (2:1). Таким образом, команда поднялась на 10-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

Для команды, которая ещё в прошлом сезоне выступала в Сегунде, результаты просто отличные. Вот только три из четырёх побед подопечные Гарсии Пимьенты одержали в матчах с располагающимися в зоне вылета командами. Да и «Вильярреал» сейчас крайне нестабилен. Он занимает лишь 12-е место.

Пимьента заслуживает особой похвалы. Несмотря на ограниченные резервы, тренер поставил «Лас-Пальмасу» высококачественный футбол. Даже во встречах с сильными соперниками его подопечные не выглядят безнадёжно. Они стараются контролировать мяч, компактно обороняются и регулярно создают моменты.

Не хватает клубу класса и мастерства, в частности реализации. В 11 встречах в Примере забито только восемь мячей. С другой стороны, пропустили подопечные Пимьенты за этот период времени всего лишь 10 голов, и только три из них на домашнем стадионе. Вероятно, «Атлетико» будет тяжело вскрыть такую надёжную оборону.

Впрочем, ещё с середины прошлого сезона у «матрасников» наблюдается стремительный подъём. Диего Симеоне отладил игровые механизмы так здорово, что команда начала побеждать всех без разбору. В последних 32 турах в Ла Лиге «Атлетико» потерпел только три поражения и шесть раз сыграл вничью.

«Матрасники» располагаются на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги. Отставание от лидирующего «Реала» составляет три очка, но у «Атлетико» ещё есть матч в запасе. При этом в очной встрече «матрасники» одержали уверенную победу со счётом 3:1. Если они обыграют «Лас-Пальмас», то на время поднимутся на первую строчку.

Хорошо дела у «Атлетико» идут и в Лиге чемпионов. Команда располагается на первом месте в группе. В трёх встречах мадридцы на выезде сыграли вничью с «Лацио» (1:1) и «Селтиком» (2:2), а также победили «Фейеноорд» (3:2). Главными героями матча с нидерландским клубом стали Антуан Гризманн и Альваро Мората.

Испанец записал на свой счёт дубль, а француз отметился очень красивым и важным голом. Под занавес первого тайма Гризманн забил ударом через себя. На двоих форварды соорудили в этом сезоне уже 18 мячей во всех официальных турнирах. Тандем нападающих просто неудержим.

Хотя отменно у Симеоне выглядит не только нападение, но и защита. В 10 встречах в чемпионате Испании его подопечные пропустили только девять мячей — меньше лишь у «Реала». Поставить на победу «матрасников» в матче и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.33.

В этом сезоне мадридцы отменно выступают как на домашнем стадионе, так и на выезде. Их руководство довольно проделанной Симеоне работой. Сообщается, что в ближайшее время мадридский клуб заключит новое трёхлетнее соглашение с аргентинским специалистом.

Симеоне возглавляет «Атлетико» с далёкого 2011 года. Под его руководством «матрасники» дважды выигрывали чемпионат, один раз Кубок Испании, а также дважды побеждали в Лиге Европы. Помимо этого, они два раза выходили в финал Лиги чемпионов.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Атлетико» 3 ноября 2023 года

«Лас-Пальмас» здорово смотрелся на последнем отрезке сезона, но все очки набрал в матчах с пребывающими в чёрной полосе командами. Набравшему сумасшедший ход «Атлетико» подопечным Пимьенты вряд ли что-то удастся противопоставить. У «матрасников» лучше состав, результаты на дистанции, а также опытнее тренер. Много голов не ждём. У обеих команд потрясающе крепкая линия защиты. Плюс хозяева не славятся результативностью.

Ставка: победа «Атлетико» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.33.