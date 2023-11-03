Оздоев: Москва — один из лучших городов мира, если не лучший

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев сравнил инфраструктуру Стамбула, где играл в прошлом сезоне, с Москвой.

«Мне было очень хорошо и комфортно в Турции. Стамбул — прекрасный город. Там есть всё, что тебе нужно для жизни. Единственная проблема — трафик. Он там очень жёсткий. Улочки, переулки в городе узкие. Когда все выезжают на большую автостраду, всё движение останавливается.

Московские пробки? Москва — это, по мне, один из лучших городов мира, если не лучший. В Москве есть всё. Автобусы, общественный транспорт там не стоят в пробках, а едут по выделенной полосе. Ты можешь сесть на жёлтое такси или прыгнуть в метро и доехать до любой точки. А в Стамбуле метро не везде. Общественный транспорт вместе со всеми стоит в пробках. В плане инфраструктуры Москва — совсем другое», — рассказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В июле 2022 года Оздоев перешёл в турецкий «Карагюмрюк» из «Зенита». В клубе полузащитник провёл один сезон, в котором он сыграл 34 матча, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.