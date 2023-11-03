Тренер «Пари НН» Ананко высказался о матче с «Динамо» в Кубке России

Старший тренер «Пари НН» Дмитрий Ананко прокомментировал поражение в матче заключительного тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:2).

«Не заслуживали поражения, в основное время точно. Должны были реализовывать свои моменты. Те ребята, которые вышли сегодня на футбольное поле, неплохо себя проявили.

Проголосовал бы за нынешний формат турнира и как мы нашли мотивацию на сегодняшний матч? Кубок – это титул, всегда приятно его выигрывать. Много игр, у нас, конечно, ротация состава происходит. Что касается мотивации, нашим футболистам за честь играть за Нижний Новгород, за наших болельщиков. Плюс у всех футболистов есть самолюбие, и сегодня мы его показали. Мы не заслужили поражения. Видели момент на Боселли, там был фол, а нам забивают гол. Как на это реагировать? Есть тема для роста наших судей. Понятно, что все живые люди, все ошибаются. Но нельзя так наказывать ребят. И слышать от судьи в ответ «я поторопился со свистком» – это непрофессионально», — приводит слова Ананко пресс-служба клуба в телеграм-канале.