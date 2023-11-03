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Защитник «Спартака» Бабич: уровень Соболева позволяет ему играть в любом европейском клубе

Защитник «Спартака» Бабич: уровень Соболева позволяет ему играть в любом европейском клубе
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Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич высказался о нападающем красно-белых Александре Соболеве.

«Соболев — очень качественный нападающий. Уровень Александра позволяет ему играть в любом европейском клубе, он смог бы закрепиться в гранд-клубе Европы. Думаю, Соболев смог бы заиграть, например, в Испании», — приводит слова Бабича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Соболев принял участие в 13 матчах московского «Спартака», в которых нападающий смог забить пять голов и отдать четыре результативные передачи.

Александр выступает за красно-белых с января 2020 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивают рыночную стоимость форварда в € 9 млн.

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