Агент Файзуллаева раскрыл секрет успешного дебюта узбекского игрока в ЦСКА

Руководитель азиатского направления агентства ProSports Management Кахор Муминов рассказал, почему 20-летний узбекский вингер Аббосбек Файзуллаев смог сразу заиграть в ЦСКА.

«Совру, если скажу, что мы ожидали столь бодрого старта. Мы в ProSports Management предпочитаем говорить, что Аббос пока грамотно воспользовался своим шансом и благодарен за то доверие, которое ему оказывают, и за ту работу, которую с ним проводит Владимир Федотов.

Важнейший фактор — Аббоса очень тепло приняли. Акинфеев и другие заслуженные ветераны взяли над ним шефство и всячески помогают во всех вопросах, а после удачных игр всегда поздравляют с особенной, как мне кажется, теплотой. То же касается и всех без исключения клубных работников. Такие вещи ещё больше мотивируют Файзуллаева. Кстати, в раздевалке Файзе определили место рядом с капитаном. Это почётно», — приводит слова Муминова Sport24.