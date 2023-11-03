Результаты жеребьёвки 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России
Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По итогам жеребьёвки сформировались следующие четвертьфинальные пары:
- «Оренбург» — «Спартак»
- «Ростов» — ЦСКА
- «Балтика» — «Локомотив»
- «Динамо» — «Зенит»
В каждой паре будет сыграно по два матча. Команды, указанные в парах первыми, сыграют первый матч на домашнем поле.
Напомним, в финале прошлого розыгрыша Кубка России встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.
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