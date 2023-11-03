Результаты жеребьёвки 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По итогам жеребьёвки сформировались следующие четвертьфинальные пары:

«Оренбург» — «Спартак»

«Ростов» — ЦСКА

«Балтика» — «Локомотив»

«Динамо» — «Зенит»

В каждой паре будет сыграно по два матча. Команды, указанные в парах первыми, сыграют первый матч на домашнем поле.

Напомним, в финале прошлого розыгрыша Кубка России встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.