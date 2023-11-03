В «Пари НН» назвали нечестной победу «Динамо» в матче Кубка России

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов заявил, что победа московского «Динамо» над нижегородской командой в матче Фонбет Кубка России является нечестной.

«Не в везении дело. Тут дело в том, как организован, скажем так, подход в оценке каких-то действий со стороны судей. Мы не будем, конечно, никому никаких вопросов задавать. Но это нечестная победа. Не из-за переигранной по времени концовки матча. Мы видели сюжеты во время игры, которые явно были против нас оценены со стороны судей», — приводит слова Гусейнова ТАСС.

«Пари НН» занял четвёртое место в группе D Пути РПЛ Кубка России, в которой также выступали «Динамо», московский «Спартак» и «Краснодар». Следующий матч «Пари НН» проведёт 5 ноября, команда на выезде встретится с ЦСКА в игре 14-го тура РПЛ.