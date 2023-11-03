Оздоев: чем больше молодых парней будет вливаться в РПЛ, тем выше будет её уровень

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Зенит», отметил положительную тенденцию по интеграции молодых игроков в РПЛ.

«На самом деле в Турции очень интересный чемпионат. Я бы посоветовал многим парням рассмотреть его. Хотя и российский чемпионат подтягивается. В прошлом году я смотрел меньше матчей РПЛ, потому что уровень был слабым. В этом сезоне всё стало гораздо интереснее. Те же «Крылья Советов» взять. В прошлом году они были в зоне вылета, а сейчас уже в тройке идут. Те парни, которые играли в прошлом году, набрались опыта и стали увереннее. Видны прогресс, качество и перспектива. Чем больше молодых парней будут вливаться в чемпионат, тем выше будет его уровень.

Пока мы попали в такую ситуацию, эти три-четыре года нужно отдать на развитие молодых футболистов, которые должны заиграть и стать конкурентоспособными. Сейчас уже виден небольшой результат. Много молодых парней играет. Моё мнение — их должно становиться всё больше и больше. Хотя без качественных иностранных игроков уровень лиги всё равно никогда не поднимется», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.