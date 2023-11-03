Трошечкин: в Кубке России у «Пари НН» могло всё удачнее сложиться, но не получилось

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин после матча 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Динамо» (1:2) объяснил удачную игру команды в чемпионате России и неудачу в Кубке страны.

«У многих команд идёт на первом плане чемпионат. У нас была сложная группа. Плюс мы недобрали очки в некоторых играх. В Кубке могло всё удачнее сложиться, но не получилось. Бог где-то забирает, а где-то отдаёт. В Кубке он у нас забирал», — приводит слова Трошечкина Metaratings.

В шести матчах группового этапа Кубка России «Пари Нижний Новгород» набрал только два очка и занял последнее место в группе D. Накануне нижегородская команда уступила московскому «Динамо» (1:2) в матче 6-го тура. В турнирной таблице РПЛ «Пари НН» занимает шестое место после 13 проведённых встреч.