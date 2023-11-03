Гендиректор «Черноморца»: горжусь, что Зыряновым интересуется московское «Торпедо»

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко отреагировал на новость о том, что с главным тренером команды Константином Зыряновым контактировало московское «Торпедо».

«Я горжусь, что нашим главным тренером интересуются другие футбольные клубы, в том числе и московское «Торпедо». У Константина Зырянова есть действующий контракт, который он с удовольствием подписал. Здорово, что им интересуются другие клубы, значит, им нравится, как он работает в «Черноморце». Официальных контактов и обращений в наш клуб не было. Но мы понимаем, что Зыряновым могут интересоваться клубы и не только Первой лиги. Мы будем действовать согласно условиям договора», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.