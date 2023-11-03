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«Торпедо» контактировало с главным тренером «Черноморца» Зыряновым

«Торпедо» контактировало с главным тренером «Черноморца» Зыряновым
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Московское «Торпедо» контактировало с наставником «Черноморца» Константином Зыряновым на предмет назначения новым главным тренером команды. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, автозаводцы приняли решение выбрать Артёма Горлова, который исполнял обязанности главного тренера. Ранее россиянин возглавил команду после ухода испанского специалиста Пепа Клотета. Зырянов с 2018 по 2022 год руководил «Зенитом»-2 и молодёжной командой сине-бело-голубых.

Сейчас тренер работает в новороссийском «Черноморце». После 16 матчей Мелбет Первой лиги «Черноморец» находится на 15-м месте в турнирной таблице с 18 очками. «Торпедо» занимает седьмое место во втором по значимости российском первенстве. Чёрно-белые набрали 22 очка.

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