Давид Деограсия: сходство с актёром из «Во все тяжкие»? Оставлю без комментариев

Испанский главный тренер футбольного клуба «Оренбург» Давид Деограсия отреагировал на сравнения с Густаво Фрингом из американского сериала «Во все тяжкие».

«Говорят, что я похож на Густаво Фринга из сериала «Во все тяжкие»? Оставлю это без моего мнения. Без комментариев», — сказал Деограсия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По итогам жеребьёвки «Оренбург» сыграет с московским «Спартаком».

Напомним, в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета. Команда Давида Деограсии набрала 12 очков в 13 играх чемпионата.