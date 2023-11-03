Игрок «Краснодара» Оласа: судейство в России — только позитив, нас судят очень хорошо

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа дал оценку уровню судейства в российском футболе после победы своей команды в матче 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:2).

«Если говорить о судьях в контексте «Краснодара», то, мне кажется, иногда они свистят верно, иногда – не совсем, но это те решения, на которые мы никак не можем повлиять. В целом мне кажется, что нас судят очень хорошо, всё идёт нормально.

Да, бывают моменты, но мы все ошибаемся. Лично я могу оценить судейство в России только позитивно. Арбитры не допускают каких-то грубых ошибок», — приводит слова Оласы Metaratings.

Напомним, 1 ноября прошёл матч 6-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Краснодаром» и «Спартаком». «Быки» одержали победу со счётом 3:2, но заняли третье место в своей группе и будут играть в Пути регионов с «Химками».