Индзаги стал лучшим тренером Серии А в октябре

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги стал лучшим тренером октября в Серии A. Об этом сообщает официальный сайт чемпионата Италии.

В октябре «Интер» провёл четыре матча в рамках Серии A. «Нерадзурри» удалось одержать три победы, а также однажды сыграть вничью. Таким образом, миланцы заработали 10 очков из 12 возможных. Отметим, что после 10 туров чемпионата Италии по футболу «Интер» имеет на своём счету 25 набранных очков. Он занимает первое место в турнирной таблице. На второй строчке пребывает «Ювентус» с 23 очками, а на третьем – «Милан», у которого на счету 22 очка.

47-летний Симоне Индзаги является главным тренером «Интера» с июня 2021 года. Его действующее соглашение с миланской командой истекает летом 2025 года.