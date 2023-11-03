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«Не скажу о своём будущем». Рубен Аморим ответил на слухи о назначении в «Юнайтед»

«Не скажу о своём будущем». Рубен Аморим ответил на слухи о назначении в «Юнайтед»
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Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим прокомментировал слухи о своём потенциальном назначении на пост наставника «Манчестер Юнайтед» в случае увольнения Эрика тен Хага.

«Я не намерен комментировать слухи о «Манчестер Юнайтед». У меня есть видение своего будущего, но я не скажу о нём сейчас. На текущий момент не время для этого, сообщу вам в конце сезона. Я не могу предсказать его, ведь оно зависит от результатов команды и множества других факторов», — приводит слова Аморима журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появились слухи, что руководство английского клуба рассматривает Аморима и Зинедина Зидана в качестве основных специалистов на замену тен Хагу.

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Источник: в «Манчестер Юнайтед» не рассматривают вариант с заменой тен Хага
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