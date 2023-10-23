Мирча Луческу рассказал о проблемах в составе киевского «Динамо»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу высказался о трансферной политике команды.

«Я не принимаю решений по трансферам, я тренирую футболистов.

Какие-то клубы, может, покупают новых футболистов, качественных легионеров, но мы действительно никого не подписали и потому играем теми исполнителями, которые сейчас есть в нашем распоряжении.

Что касается самого матча, то тяжело начинать игру с ошибок. В «Днепре-1» хорошая команда с слаженной игрой и в обороне, и в нападении, которая хорошо подготовилась к матчу против нас. А мы начали игру с двух ошибок. Но мы доминировали, атаковали, создавали моменты. К сожалению, наши футболисты сегодня не были достаточно злыми, чтобы результативно противостоять этому сопернику.

Проблема в том, что мы потеряли 11 основных футболистов, являвшихся лидерами нашей команды и игравших ключевую роль. Сейчас в нашем составе 5-6 молодых футболистов без опыта, им нужно учиться», — приводит слова Луческу официальный сайт «Динамо».

На данный момент «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Украины, записав в свой актив 15 очков.

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