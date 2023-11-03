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Николай Комличенко: «Ростов» — это семья? Звучит как-то громко

Николай Комличенко: «Ростов» — это семья? Звучит как-то громко
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Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, может ли он назвать свою команду «семьёй».

«Часто от футболистов «Ростова» слышно: «У нас все нормально, мы объединены». «Ростов» — это семья? В каком-то смысле — да, но в каком-то — нет. Мы как один сплочённый коллектив. «Семья», наверное, звучит как-то громко. Мне больше нравится слово «коллектив». Хороший, сплочённый коллектив, который занимается одним делом, идёт к одной цели», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, в этом сезоне за «Ростов» во всех турнирах Комличенко сыграл 13 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Нападающий в середине сентября получил травму бедра, после восстановления Николай часто появлялся на поле только со скамейки запасных.

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