Николай Комличенко: «Ростов» — это семья? Звучит как-то громко

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко рассказал, может ли он назвать свою команду «семьёй».

«Часто от футболистов «Ростова» слышно: «У нас все нормально, мы объединены». «Ростов» — это семья? В каком-то смысле — да, но в каком-то — нет. Мы как один сплочённый коллектив. «Семья», наверное, звучит как-то громко. Мне больше нравится слово «коллектив». Хороший, сплочённый коллектив, который занимается одним делом, идёт к одной цели», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

Напомним, в этом сезоне за «Ростов» во всех турнирах Комличенко сыграл 13 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Нападающий в середине сентября получил травму бедра, после восстановления Николай часто появлялся на поле только со скамейки запасных.