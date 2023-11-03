Оласа: были предложения из Франции, Испании, но я выбрал «Краснодар». Тут отличные условия

29-летний уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал, какие европейские клубы звали его до перехода в «Краснодар», а также объяснил, почему принял решение перейти в стан «быков».

«Я счастлив в «Краснодаре», команда меня приняла замечательно. У меня были некоторые другие предложения до переезда в Краснодар. Предложения из Европы: Франция, Испания и другие страны. Какие команды? «Нант», «Олимпиакос». Но я обратил своё внимание на «Краснодар». Тут выдающиеся условия для работы. Просто топовый стадион!

«Краснодар» собрал команду для игры в футбол, чтобы бороться за лидирующие позиции. Когда со мной связались, команда как раз была в лидерах. Поэтому я принял решение приехать сюда», — приводит слова Оласы Metaratings.

Напомним, Оласа перешёл в «Краснодар» из «Реала Вальядолид» в августе 2023 года. На счету защитника 13 матчей и одна результативная передача во всех турнирах в составе «быков» в текущем сезоне.