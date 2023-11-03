Колосков назвал спортивно-политическим матч сборных России и Кубы

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы, который состоится в Волгограде.

«Со спортивно-политической точки зрения это неплохо. Мы ещё раз сможем показать активность на международной арене, подчеркнуть, что у нас активно развиваются отношения не только с Африкой, Центральной Азией. Я считаю, что это в некоторой степени спортивно-политическое событие, нежели спортивное. В Волгограде давно не играли, стадион хороший и красивый, народ там футбол любит. Традиции там футбольные глубокие. Поэтому в плане посещаемости будет всё нормально», — приводит слова Колоскова ТАСС.

Напомним, сегодня, 3 ноября, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.