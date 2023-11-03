Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» может подписать опорного полузащитника в зимнее трансферное окно

«Барселона» может подписать опорного полузащитника в зимнее трансферное окно
Комментарии

Каталонская «Барселона» собирается подписать опорного полузащитника в январе 2024 года. Об этом сообщает издание SPORT.

По сведениям источника, изначально в приоритете «Барселоны» на зиму была регистрация контракта нападающего Витора Роке и полузащитника Пабло Гави. Однако теперь руководители каталонской команды могут немного изменить свои планы, чтобы подписать в январе качественного опорника. В стане сине-гранатовых полагают, что без усиления центра поля им будет сложно бороться с топовыми клубами в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, в летнее трансферное окно этого года «Барселона» рассталась со своим многолетним лидером Серхио Бускетсом, который на правах свободного агента перешёл в «Интер Майами». На позицию Бускетса каталонцы подписали Ориоля Ромеу из «Жироны».

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Хави — о Гюндогане: в «Барселоне» все хотят побеждать. Мы согласны с ним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android