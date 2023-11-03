«Барселона» может подписать опорного полузащитника в зимнее трансферное окно

Каталонская «Барселона» собирается подписать опорного полузащитника в январе 2024 года. Об этом сообщает издание SPORT.

По сведениям источника, изначально в приоритете «Барселоны» на зиму была регистрация контракта нападающего Витора Роке и полузащитника Пабло Гави. Однако теперь руководители каталонской команды могут немного изменить свои планы, чтобы подписать в январе качественного опорника. В стане сине-гранатовых полагают, что без усиления центра поля им будет сложно бороться с топовыми клубами в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Напомним, в летнее трансферное окно этого года «Барселона» рассталась со своим многолетним лидером Серхио Бускетсом, который на правах свободного агента перешёл в «Интер Майами». На позицию Бускетса каталонцы подписали Ориоля Ромеу из «Жироны».

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