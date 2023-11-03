«Тоттенхэм» анонсировал присутствие Бэйла в качестве специального гостя на матче с «Челси»

Пресс-служба «Тоттенхэма» опубликовала сообщение, в котором объявила, что бывший игрок «шпор» Гарет Бэйл будет присутствовать на грядущем матче АПЛ с «Челси» в качестве специального гостя.

«Гарет Бэйл вернётся в №17 (общественное пространство и центр обнаружения талантов на базе «Тоттенхэма». — Прим. «Чемпионата») в качестве специального гостя и будет присутствовать на нашем матче в английской Премьер-лиге с «Челси» в понедельник вечером», — написано в официальном аккаунте «Тоттенхэма» в соцсети X (ранее Twitter).

«Шпоры» проведут встречу с «синими» в 11-м туре чемпионата Англии. Матч состоится в грядущий понедельник, 6 ноября. Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.